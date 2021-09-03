Стратегия продвижения производства оборудования

Стратегия продвижения компании по производству хлебопекарного оборудования (b2b). За счет запуска новых маркетинговых каналов и усовершенствования старых увеличила кол-во лидов на 30%. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе кейсы: http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/marketing#keysi