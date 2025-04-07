Стратегия расширения электронной коммерции для Urban Design

Моя роль:

Я возглавил разработку цифровых маркетинговых инициатив, координировал сотрудничество с инфлюенсерами.

Описание проекта:

Я разработал и реализовал комплексный маркетинговый план для UrbanDesign, ритейлера современной мебели. Через интеграцию SEO, точные платные объявления и кампании в социальных сетях я увеличил онлайн-продажи на 30%. Кроме того, я организовал партнерства с инфлюенсерами для повышения видимости бренда и стимулирования вовлеченности клиентов.