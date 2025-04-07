Цифровая трансформация TechnoHub

Моя роль:

Я разрабатывал и внедрял стратегии цифрового маркетинга, управлял созданием контента.

Описание проекта:

Я возглавил стратегию цифрового маркетинга для TechnoHub, поставщика технологических решений, с фокусом на увеличение видимости бренда и привлечение лидов. Это включало оптимизацию SEO, создание таргетированного контента и управление кампаниями в социальных сетях для привлечения потенциальных клиентов. Инициатива привела к улучшению онлайн-взаимодействия и увеличению входящих лидов на 20%.