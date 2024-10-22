Увеличение продаж в сфере трансперсональной психологии

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6 месяцев назад
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Cсылка на данную работу https://www.lagodaai.com/Portfolio/Increase-in-sales

Цель:

Улучшить эффективность продвижения услуг трансперсональных психологов, удержать  потенциальных клиентов и привлечь новых

Процесс работы:

  • Исследование ЦА и анализ рынка для понимания потребностей и болей  аудитории

  • Формулирование болей и потребностей ЦА

  • Преобразование болей и потребностей в конкретные программы сознания и цепляющие фразы

  • Разработка стратегии продвижения

  • Формирование каналов и способов продвижения

  • Создание текстов постов для размещения в соц.сетях

Результаты и достижения:

  • Увеличение числа подписчиков в соц.сетях благодаря разумной стратегии, улучшенному   копирайту и оптимизации

  • Значительное улучшение общей  эффективности маркетинговых усилий