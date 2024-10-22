Увеличение продаж в сфере трансперсональной психологии
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6 месяцев назад
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Цель:
Улучшить эффективность продвижения услуг трансперсональных психологов, удержать потенциальных клиентов и привлечь новых
Процесс работы:
Исследование ЦА и анализ рынка для понимания потребностей и болей аудитории
Формулирование болей и потребностей ЦА
Преобразование болей и потребностей в конкретные программы сознания и цепляющие фразы
Разработка стратегии продвижения
Формирование каналов и способов продвижения
Создание текстов постов для размещения в соц.сетях
Результаты и достижения:
Увеличение числа подписчиков в соц.сетях благодаря разумной стратегии, улучшенному копирайту и оптимизации
Значительное улучшение общей эффективности маркетинговых усилий