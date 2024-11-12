Ведение и продвижение ваших профилей на Авито и Юле

Зависит от ниши, количества работы и профилей - это все будет необходимо указать.



Каким же образом будет проходить работа со мной?

• Анализ продукта.

Первоначально нужно честно рассудить и понять, насколько то, что вы хотите предложить людям будет полезным, ведь от этого по сути и будет зависеть ваш успех. Поэтому нужно иметь ввиду, будет ли актуален ваш товар или услуга для потенциального покупателя.

• Анализ рынка.

Если вы понимаете, что на ваши товары или услуги есть спрос, то нужно понять какова будет ваша конкуренция среди уже устоявшихся продавцов и какие перспективы у вас могут быть в данном поприще.

• Обсуждение рентабельности рекламной компании с учётом экономики данного бизнеса.

Не всегда есть необходимость в рекламной компании, если товар сам по себе жутко актуален, ведь спрос уже создан и вам нужно только дать предложение покупателям. Так же бывает и так, что вашего бюджета хватит только на ваш бизнес и от рекламы лучше стоит отказаться для того, чтобы не уйти в убыль.

• Создание и настройка рекламной компании.

Если мы понимаем, что реклама нам нужна, то я вместе с вами продумаю и создам дизайн вашего профиля и объявлений, который будет ярким и выделяющимся среди других. Помимо этого, мы напишем вовлекающий и кликабельный как текст, так и заголовок, который удержит внимание и убедит потенциального покупателя воспользоваться вашими услугами. И, конечно же, не забудем о том, что все нужно подтвердить в действительности - покажем ваши услуги или товары в формате фото или видео.

• Разработка стратегии.

В чем отличие хорошего бизнесмена от плохого? Хороший бизнесмен думает на несколько шагов вперёд, а плохой и вовсе думает о прошлом. Так и мы с вами просчитаем и продумаем все ваши дальнейшие шаги, для того, чтобы вы успешно смогли реализовать свой бизнес на Авито.

• Расчёт затрат на рекламный бюджет.

Смета - одно из самых важных составляющих потенциально успешного бизнеса. Очень важно просчитать абсолютно все, учитывая даже возможные риски.

• Запуск проекта.

Начинать нечто новое - всегда страшно, но самое главное, верить в себя и в свои силы, ведь мы с вами уже проделали огромный путь от вашей идеи до запуска вашего бизнеса на площадку Авито.

• Анализ результата.

Ничто не бывает идеально - и это хорошо, ведь нет предела совершенству, а так же любые минусы и ошибки, это точки для вашего роста в будущем.