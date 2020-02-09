3D-Модели/Чертежи

Создам быстро и качественно сборку 3D-модели и чертежи по ней.

P.S. Выполнение студенческих и индивидуальных проектов.

От вас требуется четкое ТЗ* и срок**.

*ТЗ - Техническое задание.

**срок - время, за которое вы бы хотели, что бы работа была завершена.

P.P.S. Также способен помочь по техническим дисциплин.