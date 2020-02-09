3D-Модели/Чертежи

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам быстро и качественно сборку 3D-модели и чертежи по ней.
P.S. Выполнение студенческих и индивидуальных проектов.
От вас требуется четкое ТЗ* и срок**.
*ТЗ - Техническое задание.
**срок - время, за которое вы бы хотели, что бы работа была завершена.
P.P.S. Также способен помочь по техническим дисциплин.