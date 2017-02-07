Г-обр. транспортёр

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ.

Транспортёр ленточный предназначен для загрузки сыпучими материалами (в том числе - песок) грузовых автомобилей, высота борта которых не превышает 3860мм.

Транспортёр оборудован механизмом регулировки угла наклона при помощи ручной канатной лебёдки "ДИНА-2" (Паспорт и инструкция по эксплуатации прилагается).

Резинотканевая шевронная лента транспортёра шириной 500мм, стойкая к щелочной среде, морозостойкая (для климатического района Республики Беларусь), профиль V-образный, прочность на разрыв ЕР400, высота прфиля шеврона 25мм.

Расстояние между роликоопорами в нагруженной ветви транспортёра 930мм, на холостой ветви 2950мм.

Конструкция транспортёра передвижная на 4-х пневматических колёсах, оборудована сцепным устройством с внутренним диаметром сцепного отверстия 45мм. В комплектацию не входят противооткатные упоры, что не снимает с лиц эксплуатирующих транспортёр ответственности за их отсутствие.

Мотор-редуктор IRW110-60-100B14(червячный) расположен внизу транспортёра. Частота вращения выходного вала 23,3 об./мин, передаточное число-1:60.

Двигатель трёхфазного тока тип MD-100L4 B14/160 (Нидерланды). Мощность электродвигателя мотор-редуктора 2,2кВт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры, мм. не более

длина "в плане"(с максимально поднятой стрелой), мм...................8930

длина "в плане"(с максимально опущеной стрелой), мм..................9608

высота(с максимально поднятой стрелой), мм...................................4245

высота(с максимально опущеной стрелой), мм..................................1959

ширина макс. .........................................................................................2026

2. Производительность макс. .........................................................до 13 т/час

3. Масса общая............................................................................не более 720 кг

4. Материал исполнения .................................................. Ст3пс ГОСТ 380-2005

5. Высота борта загружаемого автомобиля макс. .............................. 3860мм

6. Скорость движения шевронной ленты ..........................................20м/мин