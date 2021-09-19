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Конвейер сортировки материала
Конвейер предназначен для извлечения материала из деревянных ящиков, просеивания
материала для разделения на фракции и упаковку материала в биг-бэги. Конвейер состоит из цепного конвейера, ножа прессового типа, вибросита, затаривателя и ленточного конвейера.
Разработана 3д модель, проведены прочностные расчеты, РКД (чертежи, спецификации, ведомости
покупных), осуществлен авторский надзор линии, выполнен шефмонтаж при
пусконаладочных работ.
Срок разработки: 120 дней.