Конвейер сортировки материала

Конвейер предназначен для извлечения материала из деревянных ящиков, просеивания

материала для разделения на фракции и упаковку материала в биг-бэги. Конвейер состоит из цепного конвейера, ножа прессового типа, вибросита, затаривателя и ленточного конвейера.

Разработана 3д модель, проведены прочностные расчеты, РКД (чертежи, спецификации, ведомости

покупных), осуществлен авторский надзор линии, выполнен шефмонтаж при

пусконаладочных работ.

Срок разработки: 120 дней.