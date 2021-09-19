Мини трактор предназначен для ведения земельных и над земельных работ как в

ограниченном пространстве в частном секторе так и в промышленной сфере. Может

быть оснащен дополнительной навесной техникой.

Грузоподъемность до 300 кг.

Габаритные размеры (ШхДхВ) 960х2670х1470 мм.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая

схема, электрическая схема.

Срок разработки: 60 дней.