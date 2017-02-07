Пресс-рама для мясокомбината

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ.

Пресс-рама предназначена для формовки различных колбасных изделий: вареных прессованных колбас - слоеных и фаршированных; ветчинных и деликатесных изделий; прессованных рулетов, сыровяленных прессованных колбас, деликатесных изделий, прессованных в фольге.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры, мм. не более

длина....................................................1090

ширина.................................................1080

высота...................................................1050

2. Загрузка рамы за 1цикл, брикетов.........................................648

3. Масса пресс-рамы, кг. не более.............................................557

4. Материал исполнения-нержавеющая сталь