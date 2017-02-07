Пресс-рама для мясокомбината

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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ.
Пресс-рама предназначена для формовки различных колбасных изделий: вареных прессованных колбас - слоеных и фаршированных; ветчинных и деликатесных изделий; прессованных рулетов, сыровяленных прессованных колбас, деликатесных изделий, прессованных в фольге.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. Габаритные размеры, мм. не более
длина....................................................1090
ширина.................................................1080
высота...................................................1050
2. Загрузка рамы за 1цикл, брикетов.........................................648
3. Масса пресс-рамы, кг. не более.............................................557
4. Материал исполнения-нержавеющая сталь