Примеры выполнения моделей и чертежей

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Проектирование нестандартных видов оборудования, ручного, механизированного, автоматизированного.

Проектирование станочных приспособлений для расширения технологических возможностей оборудования.

Проектирование установочных, слесарных, вспомогательных, измерительных и прочих приспособлений и инструментов.

Выполнение проектов капитального ремонта и модернизации станочного оборудования,

составление дефектных ведомостей и разработка

конструкторско-технологической документации на ремонт и изготовление

изношенных узлов и деталей.

Проектирование штампов, штамповой оснастки и пресс-форм.