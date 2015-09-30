Примеры выполнения моделей и чертежей

Проектирование нестандартных видов оборудования, ручного, механизированного, автоматизированного.
Проектирование станочных приспособлений для расширения технологических возможностей оборудования.
Проектирование установочных, слесарных, вспомогательных, измерительных и прочих приспособлений и инструментов.
Выполнение проектов капитального ремонта и модернизации станочного оборудования,
составление дефектных ведомостей и разработка
конструкторско-технологической документации на ремонт и изготовление
изношенных узлов и деталей.
Проектирование штампов, штамповой оснастки и пресс-форм.