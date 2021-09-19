Шасси грузовое

Добавлена
2 года назад
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Шасси грузовое с дополнительными выдвижными опорами предназначено для перевозки

контейнеров.

Грузоподъемность до 21000 кг.

Габаритные размеры в транспортном состоянии (ШхДхВ) 2600х12350х665 мм.

Габаритные размеры в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7300х12350х665 мм.

Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая

схема, электрическая схема, тормозная схема.

Срок разработки: 60 дней.