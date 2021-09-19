Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шасси грузовое с дополнительными выдвижными опорами предназначено для перевозки
контейнеров.
Грузоподъемность до 21000 кг.
Габаритные размеры в транспортном состоянии (ШхДхВ) 2600х12350х665 мм.
Габаритные размеры в разложенном состоянии (ШхДхВ) 7300х12350х665 мм.
Разработана 3д модель, РКД (чертежи, спецификации, ведомости покупных), гидравлическая
схема, электрическая схема, тормозная схема.
Срок разработки: 60 дней.