Ёмкость для подогрева костного жира

1. Назначение иописание.

Емкость дляподогрева костного жира.

предназначенадля нагрева и перемешивания и жира с температурой от 0 до + 90°С. В емкость жир поступает через патрубок 1,подогревается и перемешивается для однородной консистенции мешалкой якорного

типа, приводимой в движение мотор-редуктором. Выход продукта происходит через патрубок 6. Через патрубок 2 от теплогенератора поступает теплоносительв «рубашку» и возвращается к теплогенератору через патрубок 3. При помощи

датчика температуры 8 осуществляется контроль за температурой жира на выходе из

ёмкости. Для уменьшения теплопотерь ёмкость укомплектована утеплителем - мин.вата

«ROCKWOOL» толщиной 50мм, и обшита листом из нерж. стали толщиной1мм.

Все детали и узлы выполнены из нержавеющейстали AISI 304.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты……………………………………………………..…1097х886мм.

Полный объёмемкости...........................................................................250л.

Мошьность мотор-редуктора.......................0,75кВт.(220-380В), 12об/мин

Количество лопастей мешалки……................................................3шт.

Максимальная температура нагревапродукта .....................................90 С.

Максимально допустимое давление рубашкиобогрева……………8 бар

Объем рубашки..........................................................................................25л.