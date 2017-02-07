Ёмкость для подогрева костного жира

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1. Назначение иописание.
Емкость дляподогрева костного жира.
предназначенадля нагрева и перемешивания и жира с температурой от 0 до + 90°С. В емкость жир поступает через патрубок 1,подогревается и перемешивается для однородной консистенции мешалкой якорного
типа, приводимой в движение мотор-редуктором. Выход продукта происходит через патрубок 6. Через патрубок 2 от теплогенератора поступает теплоносительв «рубашку» и возвращается к теплогенератору через патрубок 3. При помощи
датчика температуры 8 осуществляется контроль за температурой жира на выходе из
ёмкости. Для уменьшения теплопотерь ёмкость укомплектована утеплителем - мин.вата
«ROCKWOOL» толщиной 50мм, и обшита листом из нерж. стали толщиной1мм.
Все детали и узлы выполнены из нержавеющейстали AISI 304.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габариты……………………………………………………..…1097х886мм.
Полный объёмемкости...........................................................................250л.
Мошьность мотор-редуктора.......................0,75кВт.(220-380В), 12об/мин
Количество лопастей мешалки……................................................3шт.
Максимальная температура нагревапродукта .....................................90 С.
Максимально допустимое давление рубашкиобогрева……………8 бар
Объем рубашки..........................................................................................25л.