Ёмкость для подогрева костного жира

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7 лет назад
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1. Назначение иописание.

 

Емкость дляподогрева костного жира.

          предназначенадля нагрева и перемешивания и жира с температурой от 0 до + 90°С. В емкость жир поступает через патрубок 1,подогревается и перемешивается для однородной консистенции мешалкой якорного

типа, приводимой в движение мотор-редуктором.  Выход продукта происходит через патрубок 6.  Через патрубок 2 от теплогенератора поступает теплоносительв «рубашку» и возвращается к теплогенератору через патрубок 3. При помощи

датчика температуры 8 осуществляется контроль за температурой жира на выходе из

ёмкости. Для уменьшения теплопотерь ёмкость укомплектована утеплителем - мин.вата

«ROCKWOOL» толщиной 50мм, и обшита листом из нерж. стали толщиной1мм.

     Все детали и узлы выполнены из нержавеющейстали AISI 304.

 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Габариты……………………………………………………..…1097х886мм.               

Полный объёмемкости...........................................................................250л.

Мошьность мотор-редуктора.......................0,75кВт.(220-380В), 12об/мин

Количество лопастей мешалки……................................................3шт.

Максимальная температура нагревапродукта .....................................90 С.

Максимально допустимое давление рубашкиобогрева……………8 бар

Объем рубашки..........................................................................................25л.