Область:

Новостное приложение

Основная задача:

Разработать приложение для Липецкого новостного агентства для привлечения новой целевой аудитории в возрасте от 20 до 45 лет.

Результат:

Разработано приложение на основании анализа целевой аудитории с удобным поиском по ключевым словам и возможностью выбора категории. В приложении максимально продумана система управления. Жителям города стала доступна вся актуальная новостная информация. Реализована возможность жителям региона задавать вопросы местной власти. Привлечена новая аудитория читателей.