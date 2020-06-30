Область:
Новостное приложение
Основная задача:
Разработать приложение для Липецкого новостного агентства для привлечения новой целевой аудитории в возрасте от 20 до 45 лет.
Результат:
Разработано приложение на основании анализа целевой аудитории с удобным поиском по ключевым словам и возможностью выбора категории. В приложении максимально продумана система управления. Жителям города стала доступна вся актуальная новостная информация. Реализована возможность жителям региона задавать вопросы местной власти. Привлечена новая аудитория читателей.