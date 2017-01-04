Караоке на абхазском языке для детей.

В этот сборник вошли популярные детские абхазские песни. Вы можете наслаждаться музыкой с Вашими детьми в дороге или дома, а так же создавать плейлисты из любимых песен.

Окунитесь в детство, подарите себе море радости. С нашим приложением ребенок творчески совершенствуется, тренирует память, развивает слух и голос.

Приложение позволяет записать караоке-выступление и сохранить в медиатеке.

Функционал приложения:

- Режим караоке;

- Обычное прослушивание (голос певца);

- Возможность записи собственного голоса;

- Возможность сохранить видео в медиатеке;

- Доступность для iPhone и iPad;

Ссылка в itunes: https://itunes.apple.com/ua/app/a-karaoke/id957243293?mt=8