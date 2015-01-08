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Программа для навигации по файловой системе Android-устройства, подключенного к ПК под управлением Microsoft Windows.
Написана на Java с использованием библиотеки Swing.
Программа кросплатформенная (для использования в других ОС достаточно заменить ADB ).
Выполнена в виде двухпанельного файлового менеджера.
Возможности:
Просмотр всех файлов устройства
Копирование файлов с/на ПК
Просмотр/редактирование файлов
Просмотр/удаление установленных приложений на устройстве
Ссылка на проект: https://sourceforge.net/projects/aexplrorer/