Программа для навигации по файловой системе Android-устройства, подключенного к ПК под управлением Microsoft Windows.

Написана на Java с использованием библиотеки Swing.

Программа кросплатформенная (для использования в других ОС достаточно заменить ADB ).

Выполнена в виде двухпанельного файлового менеджера.

Возможности:

Просмотр всех файлов устройства

Копирование файлов с/на ПК

Просмотр/редактирование файлов

Просмотр/удаление установленных приложений на устройстве

Ссылка на проект: https://sourceforge.net/projects/aexplrorer/