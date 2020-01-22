APP FROLUTION

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Appfrolution – мобильное приложение для девушек, которое помогает в уходе за волосами. От заказчика из Великобритании поступила задача по разработке мобильного приложения на IOS и Android
Список работ:
- Была отлажена работа приложения, исправлены ошибки в работе, оптимизирована логика работы
- В приложение были добавлены такие функции, как: возможность загружать картинки, добавлять списки продуктов, аксессуары, ставить себе задачи и выполнять их, наборы по уходу за волосами, создавать несколько профилей
- Приложение может присылать напоминания и оповещения. а также делиться вашими достижениями в соцсетях