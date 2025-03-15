Аватар ITMO

Внутренний проект университета ITMO для формирования команд по научной деятельности.
На момент трудоустройства проект был на стадии MVP и концепция менялась несколько раз.
-совместно с бизнес-аналитиками и продуктовой командой определили финальный вариант приложения.
-рефакторил проект на BLoC и Clean Architecture
-реализовал разделение приложения по ролевым моделям, дорабатывал модуль мессенджера на основе SSE и чат-бот с использованием нейросети, улучшили процесс код ревью
-довели проект до финальной версии, подготваливал к релизу, помогал с релизом в сторы
https://apps.apple.com/ru/app/id1597500580