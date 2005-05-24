Чайная история - Франшиза

Мобильные приложения
Добавлена
3 месяца назад
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Разработка франшизы на Vue3 (веб-приложение сконвертированное в моб. приложение при помощи Cordova Apache).

На данный момент на сервере ведутся технические работы, чуть позже добавлю больше скриншотов.

При необходимости могу предоставить файл apk.