CodePracticum - Android-приложение по тестированию

https://play.google.com/store/apps/details?id=d13_soft.CodePracticum

CodePracticum (Android, Windows) - это тест в формате практических примеров для проверки и закрепления знаний по

программированию. Приложение мультиязычное и уже поддерживает тесты по С++ по стандарту C++17 (С++20 планируется) и Java. Приложение кроссплатформенное – есть версия также под ОС Windows. Планируется портирование под iOS.

Спроектирована и реализована расширяемая архитектура, полная поддержка русского и английского интерфейсов, совместимость с различными экранами в том числе 7- и 10-дюймовых планшетов, поддержка поворота экрана, повсеместная анимация элементов управления и окон.

В CodePracticum освоил практические навыки программирования под ОС Android и публикацию приложений на Google Play, запуску приложений под виртуальной машиной Android. Занимался дизайном, бекендом, GUI и базой данных вопросов. Все вопросы по стандарту написаны мной на основе различной литературы. Дизайн реализован через язык QML, вся графика векторная, настраивалась и дорабатывалась в Figma. Бекенд написан на C++17, отдельные фичи на Native Android/Java.

Были решены задачи по:

- совместимости с различными устройствами;

- синтаксической подсветке кода вопросов;

- динамической смене языка интерфейса;

- подстройке элементов ГУИ под разрешение и поворот экрана;

- кроссплатформенному шифрованию БД через Qt плагин;

- гладкой прокрутке страниц и масштабированию кода;

- полноценному рандомайзеру вопросов;

- непрерываемому при сворачивании приложения таймеру;

- сохранению пользовательских настроек;

- реализации функции Share;

- поддержке векторной графики;

- реализации Android-заставки(splash screen);

- обходу внутренних Qt-багов под Android;

- подбору звуковых эффектов интерфейса;

На этом проекте углубил знания по Qt+QML, Java+Android, Qt Creator.