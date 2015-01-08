CPUListener

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Программа для отображения нагрузки на процессор и его температуры на экране мобильного устройства.
В качестве источника входных данных используется Core Temp.
Информация о процессоре поступает на форму программы, запущенной на PDA
(да-да, используется .NET Compact Framework для Windows Mobile).
Написано на C#.