CPUListener

Добавлена
9 лет назад
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Программа для отображения нагрузки на процессор и его температуры на экране мобильного устройства.

В качестве источника входных данных используется Core Temp.

Информация о процессоре поступает на форму программы, запущенной на PDA

(да-да, используется .NET Compact Framework для Windows Mobile).

Написано на C#.