С DiDi Rider вы можете легко путешествовать или заказывать доставку посылок. Просто введите свое текущее местоположение и пункт назначения, и мы найдем ближайшего частного водителя или таксиста. Вы можете видеть местонахождение водителя в режиме реального времени и сколько времени потребуется, чтобы прибыть.