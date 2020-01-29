Динамические переключатели (switch) для iOS

Разработка раздела для установки пользовательских настроек с переключателями (switch) под различные типы уведомлений системы для iOS.

Список переключателей с их описанием типов и текущими значениями получается запросом на сервер и обработкой результатов ответа сервера, после изменения какого-либо из переключателей вновь отправляется запрос на сервер для сохранения изменения. Если при сохранении произошла ошибка, то переключатель возвращается в прежнее состояние.

Так же велась разработка back-end части программного кода на фреймворке Yii2 (PHP) для получения информации с сервера.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2018 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift. Приложение доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/mts/id1300134663?mt=8