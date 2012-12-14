Domik.net Новости рынка недвижимости Украины

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.domiknet.news

Основные возможности приложения:

- Возможность загрузки новостей для чтения оффлайн.

- Удобная навигация по категориям новостей с использованием жестов.

- Возможность настроить размер шрифтов.

- Преключение между новостями используя жесты не выходя к основному списку новостей.

- Возможность отключить загрузку изображений для экономии интернет-трафика.

- Возможность открыть web-версию новости.

- Поделиться новостью в соц. сетях или отправить по email.