ExpenGenius
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
18 дней назад
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Мобильное приложение трекера расходов.
На данный момент имеется функционал:
- отображения расходов по категориям;
- добавление, изменения и удаления расходов;
- сортировки по категориям и по дате;
- фильтрации по сумме, временному периоду
- графические отображение статистики.
В процессе планируется интеграция с ИИ для детального анализа и прогнозирования.