Мобильное приложение трекера расходов.

На данный момент имеется функционал:

- отображения расходов по категориям;

- добавление, изменения и удаления расходов;

- сортировки по категориям и по дате;

- фильтрации по сумме, временному периоду

- графические отображение статистики.

В процессе планируется интеграция с ИИ для детального анализа и прогнозирования.

https://expengenius.glide.page/