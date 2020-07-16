Фильтр по типу ТС и направлению движения в iOS

Разработка фильтра для списка партнеров по типу транспортных средств (легковые, грузовые или легковые и грузовые вместе) и направлению при движении на трассе для отображения только тех партнеров, которые по пути. Если трасса не выбрана, то фильтр по направлению скрывается. Список направлений и типов транспортных средств загружается с сервера. Вся разработка выполнена строго по техническому заданию.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/mts/id1300134663?mt=8