Flamingo Days Tracker / Senior iOS Developer

Приложение автоматически отслеживает перемещения пользователя (в первую очередь пересечения границ) и на основе этих данных агрегирует информацию по визам, паспортам, резиденствам пользователя. Основная задача - подсказать пользователю, сколько времени и где он пребывал по определенной визе и какие ограничения имеются на посещение определенных стран (например, израсходованы дни пребывания по визе).

Вся бизнес-логика (расчеты) встроена в приложения, Backend'а нет. Хранение данных реализовано на Realm с резевным копированием и шарингом между устройствами через iCloud