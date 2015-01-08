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Музыкальный плеер.
Для воспроизведения файлов использует средства Android SDK.
Воспроизводит MP3, MP4, OGG, FLAC, WMA, WAV.
Использует технологию Floating Window: рисуется небольшое окно поверх текущего приложения.
Плеер можно передвигать по экрану, настраивать цветовую схему.
Для четкой отрисовки на любых экранах и сохранения пропорций используется векторная графика.