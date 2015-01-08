Музыкальный плеер.

Для воспроизведения файлов использует средства Android SDK.

Воспроизводит MP3, MP4, OGG, FLAC, WMA, WAV.

Использует технологию Floating Window: рисуется небольшое окно поверх текущего приложения.

Плеер можно передвигать по экрану, настраивать цветовую схему.

Для четкой отрисовки на любых экранах и сохранения пропорций используется векторная графика.