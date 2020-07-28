Функция проверки ТС в приложении MTS для iOS

Разработка функционального раздела для проверки есть ли введенный номер транспортного средства в базе данных у выбранного партнера, если да, то с ним возможна дальнейшая работа. Иначе выводится сообщение с предупреждением. Задача выполнена строго по ТЗ.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663