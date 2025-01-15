С ILocant вы сможете находить или предлагать услуги и сервисы, покупать и продавать различные товары, а также устанавливать новые знакомства и полезные контакты. Удобный интерфейс приложения делает взаимодействие простым и комфортным. Кроме того, мы держим вас в курсе всех событий и новостей, связанных с русскоязычным сообществом за рубежом. ILocant — это ваш гид в мире возможностей и общения!

Особенности проекта:

🔷 Клиентская часть

🔷 Серверная часть

🔷 Публикация в Google Play

🔷 Публикация в App Store

Сcылки:

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mycompany.iLocant