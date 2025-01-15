С ILocant вы сможете находить или предлагать услуги и сервисы, покупать и продавать различные товары, а также устанавливать новые знакомства и полезные контакты. Удобный интерфейс приложения делает взаимодействие простым и комфортным. Кроме того, мы держим вас в курсе всех событий и новостей, связанных с русскоязычным сообществом за рубежом. ILocant — это ваш гид в мире возможностей и общения!
Особенности проекта:
🔷 Клиентская часть
🔷 Серверная часть
🔷 Публикация в Google Play
🔷 Публикация в App Store
Сcылки:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mycompany.iLocant
App Store: https://apps.apple.com/kz/app/ilocant-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/id6451274267