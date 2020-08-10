Изменение раздела расходы / доходы в MTS для iOS

Полное обновление раздела "Доходы / Расходы" в приложении MTS для операционной системы iOS. Данный раздел отображает доходы в личном кабинете партнеров и расходы в личном кабинете клиентов. Был переработан дизайн и функционал в данном разделе. Дизайн разрабатывал дизайнер. Все выполнено в соответствии С ТЗ.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663