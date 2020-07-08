Изменение типа карты в приложении MTS для iOS

Кнопки для изменения типа карты в приложении MTS для iOS. Возможно переключение на гибридную карту с видом со спутника, либо обратно на классический вид карты. Дизайн иконок разработан дизайнером.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2018 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/mts/id1300134663?mt=8