КАЗИНФОРМ (http://www.inform.kz/) - ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня.

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