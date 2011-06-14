Magento Mobile Dashboard
Мобильные приложения
Добавлена210 просмотров
13 лет назад
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http://www.magentocommerce.com/magento-connect/Smile/extension/5365/mobiledashboard#overview
Приложение для iPhone & Android
- Статистика продаж магазина на платформе Magento
- Разработано с использованием Titanium - скросс-платформы одновременно для iPhone & Android
- Динамическое управление графиками
- Разный дизайн для девайсов с единым кодом
- Более 30 загрузок каждый день на App Store