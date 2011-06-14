Magento Mobile Dashboard

http://www.magentocommerce.com/magento-connect/Smile/extension/5365/mobiledashboard#overview

Приложение для iPhone & Android

- Статистика продаж магазина на платформе Magento

- Разработано с использованием Titanium - скросс-платформы одновременно для iPhone & Android

- Динамическое управление графиками

- Разный дизайн для девайсов с единым кодом

- Более 30 загрузок каждый день на App Store