Компания по аусторс разработке, проект "Мандарин" - доставка еды в казани.



Работал над проложением с нуля без готового бэкенда на flutter



-проектировали архитектуру, настроил флейворинг для работы с моковыми данными, накидал ui сделал основные модули, подключили эквайринг Tinkoff через натив



-занимался рефакторингом для подлючения бэкенда, добавили карты и отображение статуса доставки и положения курьера на карте



- реализовали финальную версию, подготовил к публикации в сторы, передали проект заказчику на поддержание



ссылки на google play и appStore



https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mandarineda.mandarinapp



https://apps.apple.com/us/developer/ooo-mandarin-foods/id1590135439