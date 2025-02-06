MedAI — Умный помощник для врачей
Позвольте себе сосредоточиться на самом важном — разговоре с пациентом, а всю рутину мы возьмём на себя.
Как это работает:
Просто говорите с пациентом
Положите смартфон рядом и ведите приём как обычно. MedAI расшифрует ваш диалог, выделит ключевые данные: жалобы, анамнез, комментарии — всё чётко и структурированно.
Автоматизация документации
После приёма зайдите в приложение с компьютера и скопируйте готовый текст в вашу медицинскую систему. Больше никаких лишних часов за бумажной работой!
Диагностика и рекомендации
На основе жалоб и анамнеза MedAI предложит вероятные диагнозы, анализы и обследования, которые помогут точнее определить проблему пациента.
История болезни всегда под рукой
При повторных визитах приложение учтёт все предыдущие данные: результаты анализов, прошлые жалобы, диагнозы. Это поможет вам принимать более взвешенные решения.
Зачем это нужно?
Экономите время на документообороте.
Получаете надёжного помощника в диагностике.
Всегда работаете с полной историей пациента.
MedAI — ваш персональный помощник, который делает работу врача проще, быстрее и эффективнее. Попробуйте сами! 🚀