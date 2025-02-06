MedAI — Умный помощник для врачей

Позвольте себе сосредоточиться на самом важном — разговоре с пациентом, а всю рутину мы возьмём на себя.

Как это работает:

Просто говорите с пациентом

Положите смартфон рядом и ведите приём как обычно. MedAI расшифрует ваш диалог, выделит ключевые данные: жалобы, анамнез, комментарии — всё чётко и структурированно. Автоматизация документации

После приёма зайдите в приложение с компьютера и скопируйте готовый текст в вашу медицинскую систему. Больше никаких лишних часов за бумажной работой! Диагностика и рекомендации

На основе жалоб и анамнеза MedAI предложит вероятные диагнозы, анализы и обследования, которые помогут точнее определить проблему пациента. История болезни всегда под рукой

При повторных визитах приложение учтёт все предыдущие данные: результаты анализов, прошлые жалобы, диагнозы. Это поможет вам принимать более взвешенные решения.

Зачем это нужно?

Экономите время на документообороте.

Получаете надёжного помощника в диагностике.

Всегда работаете с полной историей пациента.

MedAI — ваш персональный помощник, который делает работу врача проще, быстрее и эффективнее. Попробуйте сами! 🚀