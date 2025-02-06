MedAI - Умный помощник для врачей

Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров

MedAI — Умный помощник для врачей

Позвольте себе сосредоточиться на самом важном — разговоре с пациентом, а всю рутину мы возьмём на себя.

Как это работает:

  1. Просто говорите с пациентом
    Положите смартфон рядом и ведите приём как обычно. MedAI расшифрует ваш диалог, выделит ключевые данные: жалобы, анамнез, комментарии — всё чётко и структурированно.

  2. Автоматизация документации
    После приёма зайдите в приложение с компьютера и скопируйте готовый текст в вашу медицинскую систему. Больше никаких лишних часов за бумажной работой!

  3. Диагностика и рекомендации
    На основе жалоб и анамнеза MedAI предложит вероятные диагнозы, анализы и обследования, которые помогут точнее определить проблему пациента.

  4. История болезни всегда под рукой
    При повторных визитах приложение учтёт все предыдущие данные: результаты анализов, прошлые жалобы, диагнозы. Это поможет вам принимать более взвешенные решения.

Зачем это нужно?

  • Экономите время на документообороте.

  • Получаете надёжного помощника в диагностике.

  • Всегда работаете с полной историей пациента.

MedAI — ваш персональный помощник, который делает работу врача проще, быстрее и эффективнее. Попробуйте сами! 🚀