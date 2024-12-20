Этот проект использует шаблон управления состоянием BLoC и использует базу данных Drift для постоянного хранения данных. Его архитектура следует подходу «функциональная чистая архитектура», гарантируя модульность и удобство обслуживания. Приложение интегрируется как с API YouTube, так и с API CloudKit. Оно также поддерживает функции на основе подписки и включает встроенную проверку чеков Apple. Кроме того, проект включает push-уведомления и использует Firebase Analytics для комплексного отслеживания поведения пользователей и анализа производительности.



Использованные технологии:

Flutter, CloudKit, Youtube Player, Firebase, In-App Purchases



https://apps.apple.com/us/app/minutelore-online-courses/id6474741019