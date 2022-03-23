MOBILE APP COMMENTIX

https://avada-media.ua/portfolio/commentix/

Команда AVADA MEDIA разработала удобное мобильное приложение для обмена информацией и размещения отзывов о компаниях со всего мира. С его помощью пользователи и сотрудники разных организаций могут поделиться своим мнением о компаниях, а предприятия — разместить вакансии для соискателей или рассказать потенциальным клиентам о скидках.

Наша компания разработала высокопроизводительное мобильное приложение, заточенное под удобство конечного пользователя. Оно имеет высокие показатели обработки информации, оснащено интуитивно понятным интерфейсом и стильным лаконичным дизайном, который корректно отображается на любом устройстве. Программный продукт соответствует всем пожеланиям клиента и обеспечивает положительный опыт при взаимодействии с ним. Приложение полностью завершено, оптимизировано и размещено на торговых площадках Google Play и AppStore.