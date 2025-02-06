Мобільний додаток для клієнтів салонів краси Beautify

Мобільний додаток для клієнтів салонів краси. Основний функціонал:

• Зручний запис: вибирайте послуги та майстрів за фільтрами – час, локація, ціна, відгуки.

• Соціальні функції: додавайте друзів, обмінюйтеся подарунками прямо в додатку.

• Даруйте турботу: подаруйте близьким послугу або доглядову косметику.

• Простота використання: кілька кліків – і ви вже у кріслі майстра.

• Зручна оплата: сплачуйте прямо в додатку або оберіть інший спосіб.

Використані технології: Flutter, Dart, Bloc, Provider, Dio, Freezed, Shared Preferences, Firebase, Google Maps, Geolocator, WebView, Image Picker, Video Player, File Picker, Firebase Auth, Firebase Messaging, Firebase Dynamic Links, Google Sign-In, Sign In With Apple, Flutter Facebook Auth.

Посилання: https://apps.apple.com/ua/app/beautify/id6737797549?l=uk