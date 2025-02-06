Мобільний додаток для власників салонів краси Beautify Salon

Мобільний додаток для власників салонів краси. Це CRM для управління власним бізнесом в даній сфері.

Основний функціонал додатку:

• Надсилай акції та пропозиції клієнтам у кілька кліків.

• Викладай сторіс, продавай товари, а наші кур’єри доставлять їх клієнтам.

• Керуй записами майстрів і графіком роботи.

• Аналізуй: кліки, бронювання, статистику, податки та багато іншого.

• Спілкуйся з клієнтами прямо в застосунку.

Використані технології: Flutter, Dart, Riverpod, Bloc, Dio, Freezed, Freezed Annotation, Auto Route, Get It, Shared Preferences, Firebase, Google Maps, Geolocator, WebView, Image Picker, Video Player, File Picker, Firebase Auth, Firebase Messaging, Firebase Dynamic Links, Google Sign-In, Lottie, FL Chart.

Посилання: https://apps.apple.com/ua/app/beautify-salon/id6737797544?l=uk