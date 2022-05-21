МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BYTHEWAY

ByTheWay — это международное мобильное приложение для заказа сувениров из любой точки мира, спроектированное и реализованное компанией AVADA MEDIA. В нем могут зарегистрироваться клиенты, оформляющие заказ, и путешественники, занимающиеся доставкой товаров, для дальнейшего сотрудничества.

Механизм взаимодействия сторон крайне прост: клиент размещает в приложении заказ на доставку, а путешественник принимает его и выполняет, после чего получает финансовое вознаграждение.

BYTHEWAY СПИСОК РАБОТ BYTHEWAY

В первую очередь мы спроектировали прототип приложения, разработали и утвердили его структуру, создали модель интерфейса и отрисовали визуальный дизайн.

Админка приложения реализована на языке Python. Для всех пользователей были заданы роли: администраторы, модераторы и так далее. Возможности продукта позволяют вести базу клиентов и заказов, а также оформлять для них соответствующие карточки.

Для упрощения и ускорения коммуникации наша команда внедрила два модуля: чат с техподдержкой и систему жалоб от пользователей. Внутренние чаты работают на основе технологии WebSocket.

В приложение встроен максимально удобный маркетплейс с интуитивно понятным интерфейсом, адаптированным под нужды целевой аудитории. При использовании продукта формируется список товаров из разных стран с указанием цены и геолокации.

В продукт интегрирована платежная система, позволяющая пользователям быстро и безопасно переводить денежные средства за услуги.

Еще одна важная функция, внедренная нашей командой, — автопереводчик, встроенный в систему чатов. Благодаря ему все сообщения автоматически переводятся на язык собеседника, который он указал в настройках.

Также нами была разработана рейтинговая система и система отзывов. Каждому пользователю присваивается определенное место в рейтинге.

Приложение располагает возможностями для отслеживания заказа, которые могут использоваться в том случае, если пользователь предоставил доступ к своему местоположению.

РЕЗУЛЬТАТ

Для клиента команда AVADA MEDIA спроектировала эффективное и практичное мобильное приложение с широким функционалом, полностью отвечающим потребностям заказчиков и путешественников, занимающихся доставкой товаров. Оно позволяет сторонам легко налаживать коммуникацию и контролировать процесс выполнения задач.

Во время разработки были достигнуты все поставленные цели, мы учли актуальные потребности пользователей и нужды бизнеса для его успешного развития и масштабирования.