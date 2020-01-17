Официальное мобильное приложение ГК «Агат»(Agat Group)Официальное мобильное приложение Agat Group — одного из крупнейших автохолдингов России.В приложении вы можете:— Записаться на сервис— Просмотреть историю обслуживания— Задать вопрос специалисту— Вызвать тех. помощь в случае необходимости— Узнать об акциях компании