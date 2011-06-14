Мобильное приложение « SPIE Map »
Мобильные приложения
Добавлена190 просмотров
13 лет назад
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https://market.android.com/details?id=com.spie.maps&feature=search_result
Приложение было разработатано с использованием кросс-платформы PhoneGap для Android (1.x и 2.x) и iOS.
Функции:
- Отображение SPIE сайтов с контактами
- Демонстрация SPIE центров на Google Maps
- Поиск близлежащих центров к юзеру (geolocation)