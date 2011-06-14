Мобильное приложение « SPIE Map »

https://market.android.com/details?id=com.spie.maps&feature=search_result

Приложение было разработатано с использованием кросс-платформы PhoneGap для Android (1.x и 2.x) и iOS.

Функции:

- Отображение SPIE сайтов с контактами

- Демонстрация SPIE центров на Google Maps

- Поиск близлежащих центров к юзеру (geolocation)