Мобильное приложение знакомств для Android и iOS

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день назад
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Разрабатываем мобильное приложение знакомств для Android и iOS — проект на финальной стадии.

Основной функционал уже готов: современный интерфейс, удобная навигация и безопасное общение между пользователями.

Ключевые функции

  • Регистрация через номер телефона или соцсети

  • Подбор анкет по интересам и фильтрам

  • Встроенный чат с возможностью обмена сообщениями

  • Базовые настройки приватности

Ожидаемые результаты

  • Удобный и понятный интерфейс для знакомств

  • Высокая вовлечённость пользователей с первых дней

  • Безопасная и позитивная среда для общения