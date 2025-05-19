Разрабатываем мобильное приложение знакомств для Android и iOS — проект на финальной стадии.

Основной функционал уже готов: современный интерфейс, удобная навигация и безопасное общение между пользователями.

Ключевые функции

Регистрация через номер телефона или соцсети

Подбор анкет по интересам и фильтрам

Встроенный чат с возможностью обмена сообщениями

Базовые настройки приватности

Ожидаемые результаты