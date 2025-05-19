Мобильное приложение знакомств для Android и iOS
Добавленанет просмотров
день назад
Разрабатываем мобильное приложение знакомств для Android и iOS — проект на финальной стадии.
Основной функционал уже готов: современный интерфейс, удобная навигация и безопасное общение между пользователями.
Ключевые функции
Регистрация через номер телефона или соцсети
Подбор анкет по интересам и фильтрам
Встроенный чат с возможностью обмена сообщениями
Базовые настройки приватности
Ожидаемые результаты
Удобный и понятный интерфейс для знакомств
Высокая вовлечённость пользователей с первых дней
Безопасная и позитивная среда для общения