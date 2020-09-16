Приложение "Мой список покупок" предоставляет возможность создать свой список покупок. Условие приложения состоит из двух модулей: конструктор-каталог и быстрые покупки.

Первый модуль " конструктор-каталог” предоставляет возможность создавать свой список покупок с помощью каталога с самыми популярными товарами, которые составляют 95% корзины товаров любой семьи

Второй модуль "быстрые покупки" предоставляет возможность создавать список покупок индивидуально, используя ввод названия, количества и типа упаковки товара.

Итак, первый и второй модули предоставляют возможность добавлять продукты с параметрами количества и типа упаковки (килограммы, граммы, литры, миллилитры, фунты, галлоны, пинты, унции, штуки) продуктов.

Кроме того, приложение предоставляет возможность создать список покупок, используя ваши самые популярные товары. Вы можете посмотреть списки покупок с сортировкой по категориям или посмотреть товары в общем списке.

Вы можете формировать товары из списков покупок в шаблоны. Таким образом, вы можете создавать не новый список каждый раз. Вместо этого вы можете использовать готовый шаблон.

Например, мы можем создать шаблон с названием "Пятница". Вы формируете продукты, которые покупаете каждую неделю в этот список. Каждый из двух модулей предоставляет возможность создать три шаблона.

Приложение "Мой список покупок" является бесплатным. Глобальная версия этого приложения стартует в декабре 2020 года. Глобальная версия получит новый функционал-учет затрат.