Мойка GetWash

GetWash- это современная и высокотехнологичная мойка премиального уровня в центре Москвы, где созданы все условия для деликатного обращения с Вашим любимым автомобилем и комфортного времяпрепровождения во время его ожидания.Предлагаем все виды работ по уходу за интерьером и экстерьером:— 2-х фазная и 3-х фазная мойка;— чистка/химчистка салона;— восстановительная полировка кузова;— нанесение защитных покрытий и многое другое.