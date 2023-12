Motorsport service

Am Motorsport - приложение компании Am Motorspot из Польши, которое отображает информацию об автомобилях, подлежащих ремонту, а также позволяет записывать все этапы процесса ремонта с расчетом суммы денег, затраченных на ремонт автомобилей.



En:

Am Motorsport - an app for the company “Am Motorspot” from Poland that displays information about vehicles that should be repaired and also allows you to write down all steps of the repair process with a calculation sum of money that was spent for fixing the vehicles.