Новая система авторизации в приложении MTS для iOS

Полностью переработана система авторизации и регистрации при помощи СМС. Кроме того, старая авторизация при помощи логина и пароля осталось доступна, при нажатии на кнопку "Вход для клиентов и партнеров". Дизайн рисовал дизайнер. Все выполнено строго по ТЗ.

Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2020 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mts/id1300134663