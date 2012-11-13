NumberMania

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Windows Phone 7

Простая игра в числа. Вам необходимо убирать одинаковые числа и те, сумма которых равна десяти.

Убирать можно по горизонтали, вертикали, а так же по горизонтальной замыкающей линии двух строк. Между выбранными числами не должны находиться другие числа.