NumberMania

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Windows Phone 7
Простая игра в числа. Вам необходимо убирать одинаковые числа и те, сумма которых равна десяти.
Убирать можно по горизонтали, вертикали, а так же по горизонтальной замыкающей линии двух строк. Между выбранными числами не должны находиться другие числа.