Обновление фильтра в MTS для iOS

Обновление фильтра по партнерам в приложении MTS для iOS. Дизайн рисовал дизайнер, моя задача была реализация для iOS.

Было добавлено:

1. Фильтр по типу оплаты.

2. Фильтр по параметрам услуг.

3. Добавление кнопки сбросить и применить.

Все изображения параметров услуг динамические и хранятся на сервере. Приложение получает список ссылок на активные и не активные изображения и загружает их по ссылке из интернета. Это было сделано для более динамичного обновления списка параметров услуг с сервера. Поддерживаются устройства под управлением операционной системы iOS 10 и выше, в том числе и Apple iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Max Pro, iPad Pro 2018 и новее. Разработка велась на языке программирования Swift.

Приложение доступно в App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/mts/id1300134663?mt=8